Werknemers over water naar werk op Vaar naar je Werk Dag

Foto: Erik Lemmers

"Heel luxe om zo overgezet te worden", zegt Carol dinsdag op Radio Rijnmond. Ze is een van de velen die meedoen met de Vaar naar je Werk Dagvan de Verkeersonderneming Rotterdam.Het watervervoer wordt steeds breder en groter in de regio Rotterdam. Zo is er afgelopen week een nieuwe halte van de watertaxi in Schiedam geopend.

Om reizen via het water aan te moedigen, hebben tientallen werkgevers kaartjes gekocht om hun personeel op het werk te krijgen via de Watertaxi of Waterbus. Carol vaart altijd het laatste stuk van haar reis naar haar werk, omdat dat sneller is dan met de auto. "Dit levert een hoop gemiste stoplichten en wachttijd op", aldus de Brabantse die in Rotterdam werkt. "Dit levert een hoop gemiste stoplichten en wachttijd op", aldus de Brabantse die in Rotterdam werkt. Vrolijker

Monique Monster van De Verkeersonderneming zegt dat het doel van deze dag is om meer mensen via het water naar het werk te krijgen. "Zodra een werknemer er echt voordeel bij heeft en tijdswinst heeft, zijn mensen er meer toe geneigd om er gebruik van te maken." Monique Monster van De Verkeersonderneming zegt dat het doel van deze dag is om meer mensen via het water naar het werk te krijgen. "Zodra een werknemer er echt voordeel bij heeft en tijdswinst heeft, zijn mensen er meer toe geneigd om er gebruik van te maken." Naast de efficiëntie van reizen over water, kan het ook een mooie manier zijn om van Rotterdam te genieten. Monster: "Volgens mij komen mensen gewoon veel vrolijker op hun werk aan als ze zo even over het water zijn geweest."