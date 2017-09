ONLINE SIERADEN KOPEN kan nu bij Juwelier Jansen

Na jaren op onze bekende locatie te hebben gezeten zijn wij verhuisd en overgestapt naar een groot online juwelen platform.

Op zoek naar een nieuw sieraad voor jezelf of om weg te geven?

Juwelierjansen.nl biedt een uitgebreid assortiment aan damessieraden en herensieraden. In onze collectie vind je onder andere armbanden, kettingen, ringen, oorbellen en horloges.

In Goud Zilver en andere Edelmetalen.

Wij bieden sieraden aan van verschillende merken waaronder: Cataleya Jewels, Coco88, Karma , Superstylish , Tw Steel , Citizen , Buddha to Buddha en Amen.

Wij bieden sieraden aan in elke stijl en verschillende prijsklassen of je nu op zoek bent naar een stoere stalen armband, zilveren oorbellen of een gouden ring je kunt het altijd bij ons terug vinden.

Mis je nog een sieraad op de site? Laat het ons dan weten en ook dan gaan wij indien mogelijk voor je op zoek! Sieraden kopen doe je online op www.juwelierjansen.nl