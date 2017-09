Rijkswaterstaat telt verkeer op rijkswegen

Waarnemers van Rijkswaterstaat houden tot 5 oktober bij hoeveel auto's over de A15, A29 en N57 rijden. Ze willen in kaart brengen hoe de wegen worden gebruikt, zodat de doorstroming kan worden verbeterd als dat nodig is.

De tellingen worden elke dinsdag en donderdag gedaan bij op- en afritten, kruisingen, rotondes, knooppunten en verzorgingsplaatsen. Daarnaast worden de voertuigen ook onderverdeeld in vrachtwagens, auto's en motoren. In totaal worden 206 waarnemers ingezet tijdens vier teldagen. Ook worden op tien locaties camera's ingezet. Zij registreren geen kentekens, maar tellen enkel het aantal voertuigen dat voorbijkomt. Rijkswaterstaat voert het telonderzoek elk jaar uit op verschillende rijkswegen in Zuid-Holland om een goed beeld te krijgen van de verkeersstromen en het weggebruik.