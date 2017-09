Dubbelrol: tolk bij Napoli en Feyenoord-fan

Isaac van Aggelen fungeert rond het duel van Feyenoord met Napoli als vertaler bij de persconferentie. ''Ik ben de tolk voor Napoli, maar ook Feyenoord-supporter. Voor mij is het dus dubbel feest'', aldus Van Aggelen.

Bij Napoli weten ze van zijn voorliefde voor hun tegenstander in de Champions League. ''Er kwam net al iemand naar me toe en vroeg: 'jij bent toch die Feyenoorder?' Dat ben ik inderdaad'', aldus van Aggelen, die bij de persconferentie naast Giovanni van Bronckhorst mocht plaatsnemen. De trainer die zijn club na achttien jaar weer kampioen maakte. ''Om daar bij te zijn, ben ik op en neer naar Rotterdam gegaan. Ik heb zelf in de jeugdopleiding van FC Den Bosch gezeten en ik ken ook een aantal jongens die profvoetballer zijn. Het is dus niet dat ik tegen Van Bronckhorst opkijk, maar het is natuurlijk wel leuk.''

De in Rome woonachtige Brabander is al van kleins af aan fan van de Rotterdamse club en die liefde is nooit verdwenen. ''Toen ik opgroeide was ik één van de weinigen met een Feyenoord-shirt. Hoe het ontstaan is, weet ik eigenlijk niet. Mijn moeder komt uit Zuid-Beijerland, dus uit de omgeving van Rotterdam. Zij is ook een voetbalfan, dus waarschijnlijk is het gegroeid via mijn moeder.

Bekijk hier de volledige reportage van Isaac van Aggelen, die deze dagen de dubbelrol vervuld van tolk van Napoli en Feyenoord-supporter.