Facebook-live vanuit Napels: 12.00 uur

Sinclair in Napels

Wil jij zien hoe het er aan toe gaat in Napels of heb jij vragen voor de mannen in Italië? Schakel dan om 12.00 uur in voor de eerste Facebook-live van deze Champions League-dinsdag.

Dennis van Eersel en Sinclair Bischop zullen je vanuit het stadscentrum op de hoogte stellen van de laatste gang van zaken rond Feyenoord. Kijk vanaf 12.00 uur mee via ons account op Facebook