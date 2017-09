Vader en zoon hopen nog op tickets

Het is de dag van Napoli-Feyenoord maar in Napels gaan vele Feyenoorders nog op jacht naar wedstrijdkaarten, ondanks dat zij eigenlijk niet bij de wedstrijd mogen zijn.

In Italië spreken wij een vader en zoon, uit Lochem, die voor het eerst samen naar een uitwedstrijd reizen. "Dit is een mooie vader-zoon-trip, maar dat we geen kaarten mochten kopen was wel een grote teleurstelling. Wij komen niet voor rottigheid, maar willen gewoon onze club zien spelen in de Champions League. Hoe vaak krijg je die kans?"

De mannen hadden gelijk na de loting, zoals vele fans van Feyenoord, hun vliegtickets en hotel geboekt. Toen bekend werd dat er geen fans mochten komen, kon dit niet meer geannuleerd worden. "We gaan er het beste van maken. Als we nog aan kaarten kunnen komen is dat mooi, anders gaan we genoeg andere leuke dingen in de stad doen."