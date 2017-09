Week van de Rechtspraak

Het is de week van de Rechtspraak en dit jaar staat het in het teken van jongeren en rechtspraak. Tijdens deze week gaan rechters op allerlei manieren met jongeren in gesprek en ze geven les op scholen.

Te gast was strafrechter Janneke van Dort. Zij heeft lange tijd familierecht gedaan. Toen zij de overstap maakte naar het strafrecht, droeg zij ter voorbereiding een week een enkelband. Hoe dat beviel, vertelde zij in Rijnmond Nu. Rechter Jaap van den Bos gaf een gastcollege bij InHolland in Rotterdam, voor eerstejaars rechtenstudenten. Waarom kozen zij voor deze studie en hoe kijken zij aan tegen het beroep van rechter? In Rijnmond Nu een impressie.

