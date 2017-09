Rijnmond Staat Stil met Kaltoum Boufangacha

Kaltoum Boufangacha is een veelgevraagd actrice van Marokkaans-Nederlandse komaf, die werd geboren in Nieuwegein. Ze groeide op in een traditioneel Marokkaans gezin en wordt vaak gevraagd voor "rollen met een hoofddoek".

Ondertussen droomt zij van een rol in Medea. Ze werkte mee aan de Gesluierde Monologen van Adelheid Roosen, was te zien in Spangas en is winnares van een prestigieuze Italiaanse filmprijs.

Sinds 2010 woont ze in Rotterdam waar ze graag mee wil werken aan meer begrip tussen de verschillende culturen in de stad, waar ze met vuur en vlam over vertelt.

Yvonne Nesselaar praat met haar. "Letterlijk en figuurlijk een prachtvrouw met een mening over emancipatie en inburgering".