Barbara Kathmann nieuwe PvdA-lijsttrekker

"Ik zou heel graag de frontvrouw van het linkse front willen worden. Zeker!" Barbara Kathmann blaakt van het zelfvertrouwen als ze dinsdag op Radio Rijnmond vertelt over haar plannen als beoogd lijsttrekker van de Rotterdamse PvdA.

De politica is door het bestuur van de linkse partij gekozen om de nieuwe lijsttrekker te worden. Helemaal zover is het echter nog niet. Kathmann moet eerst door de leden van de Partij van de Arbeid op 28 oktober gekozen worden als lijsttrekker, maar dat is doorgaans een formaliteit.

Knauw



Kathmann wacht een zware taak als ze het vertrouwen van de leden krijgt. De PvdA kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 een flinke knauw. De partij viel van veertien naar acht zetels in Rotterdam, traditioneel een links bolwerk.

De volgende verkiezingen staan 21 maart op de agenda. De vraag is hoe Kathmann het in het verkiezingsgeweld tussen bijvoorbeeld de PVV en DENK zal doen.

Samen



Kathmann weet daar wel raad mee. Haar sleutelwoord is samen.

"We hebben samen deze mooie stad gebouwd. We leven samen met 174 culturen. En decennialang hebben we echt samen laten zien dat het redelijk goed gaat met Rotterdam. Daar hebben we samen voor gezorgd."

Een lijn



Volgens de moeder van drie zoons zit de stad met de PvdA op een lijn. Uit een gesprek van vorig jaar met duizenden Rotterdammers waarin zij konden aangeven wat ze belangrijk vinden, komen duurzaamheid en onderwijs bijvoorbeeld naar voren.

"Dat komt een op een overeen met wat wij willen", aldus Kathmann.

De beoogd lijsttrekker van de sociaaldemocraten vindt een linkse samenwerking ontzettend belangrijk gezien "het geschreeuw op rechts". Haar doel is dan ook om te laten zien hoe mooi de stad erbij kan liggen op links.