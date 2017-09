Nijhuis fluit AZ - Feyenoord

Bas Nijhuis (l) en Rick Karsdorp vorig seizoen. Foto: Olaf Kraak (ANP)

Scheidsrechter Bas Nijhuis is door de KNVB aangesteld voor de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ. De geboren Enschedeër fluit zondag om 12.30 uur voor de aftrap in Alkmaar. Beide teams hebben wat goed te maken in de eredivisie. AZ verloor thuis met 2-0 van Excelsior en Feyenoord ging in De Kuip met dezelfde cijfers onderuit tegen NAC.

Dordtenaar Danny Makkelie fluit de belangrijke wedstrijd van Sparta tegen Roda JC. De Rotterdammers treden zondag om 16.45 uur aan tegen de nog puntloze hekkensluiter. Christiaan Bax uit Zwijndrecht is de arbiter bij Excelsior tegen VVV Venlo, dat zaterdag 20.45 uur begint. Clay Ruperti is aangesteld om het duel van FC Dordrecht met FC Volendam in goede banen te leiden. De Dordtenaren trappen vrijdagavond om 20.00 uur af.