Bouwcontainer op de stoep goedkoper

Huiseigenaren moeten bij een verbouwing gemiddeld minder aan de gemeente betalen voor een container op de stoep dan vijf jaar geleden. Ook in onze regio zijn de leges gedaald, blijkt uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH).

Gemeenten kunnen leges vragen voor het plaatsen van een container of mobiel toilet op de stoep. VEH zegt dat bij veertig gemeenten deze leges gemiddeld met 10 procent zijn gedaald.

Zo betaalden huiseigenaren in Lansingerland in 2012 578 euro stoeptaks en nu nog maar 358 euro. Dat is een daling van bijna 40 procent. Ook in Rotterdam is het 16 procent goedkoper geworden (van 206 euro naar 172 euro).

In Sliedrecht is een container voor de deur juist 16 procent duurder geworden. Mensen betalen daar 77 euro. In Albrandswaard betaal je daarentegen niks.