Feyenoord ook onderuit in Napels

Foto: ANP (Pro Shots)

Feyenoord is ook in de tweede wedstrijd in de Champions League tegen een nederlaag aangelopen. In het Italiaanse Napels was Napoli met 3-1 te sterk. Bij de stand van 2-0 mistte Jens Toorstra een strafschop en de Rotterdamse goal viel pas in de blessuretijd.

De wedstrijd was nog niet begonnen en Feyenoord moest al een tegenslag verwerken. Jan-Arie van der Heijden haakte vlak voor het begin af met een blessure. Zijn vervanger Renato Tapia was zijn vervanger. Eerder was Michiel Kramer al afgehaakt met liesklachten.



Net als in eerdere topwedstrijden tegen Manchester City en PSV moest Feyenoord al snel een goal slikken. Na balverlies van Sofyan Amrabat kon Lorenzo Insigne van buiten het zestienmetergebied de bal in de hoek schuiven. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst creëerde zelf vrijwel niets. Alleen Jean-Paul Boëtius schot een keer op doel, maar zag zijn inzet makkelijk gekeerd worden door keeper José Reina. Ook in de tweede helft was het snel raak voor Napoli. Kevin Diks schonk de goal aan Dries Mertens. Bij de stand van 2-0 kreeg Steven Berghuis een penalty. Toornstra zag zijn inzet gekeerd worden door Reina. Niet veel later strafte José Callejon een fout van Tapia af. De wedstrijd was gespeeld en dus leken de drie minuten blessuretijd wat overdreven. Ware het niet dat Amrabat in de laatste minuut de eretreffer nog binnen wist te frommelen. Een lichtpuntje in de wedstrijd is dat verdediger Sven van Beek na anderhalf jaar blessureleed zijn rentree maakte. Scoreverloop:

6' 1-0 Insigne

48' 2-0 Mertens

70' 3-0 Callejon

Bijzonder: Toornstra mist een strafschop (68') Opstelling Feyenoord:

Jones; Diks, St. Juste, Tapia (77' Van Beek), Haps; Amrabat, El Ahmadi, Toornstra (69' Basaçikoglu), Vilhena; Berghuis (86' Larsson), Boëtius.