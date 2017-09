Feyenoordfans brengen kaarten terug bij sigarenboer

Zes supporters van Feyenoord hebben de gok toch maar niet genomen om het stadion van Napoli binnen te gaan. De vrienden uit Rotterdam en omgeving kwamen via vrienden in Napels aan kaarten, maar besloten deze dinsdagmiddag alsnog terug te brengen.

Reden hiervoor was dat één van de vrienden een telefoontje kreeg van een bezorgde sigarenboer. Hij had de kaartjes verkocht en zou in grote problemen komen als zij de kaartjes niet terug kwamen brengen. De Italiaanse sigarenboer zou dan zelfs worden gearresteerd.

''Het is hartstikke waardeloos en een makkelijk weg om supporters te weren'', zegt één van de supporters. ''Het is niet goed voor het voetbal. Wij vinden het erg jammer.''

De zes vrienden besloten om Napels in zijn geheel te weren. ''Woensdagochtend vliegen we om 10.00 uur terug vanuit Rome. We gaan daar, waar we waarschijnlijk ook niet echt welkom zijn', de wedstrijd kijken.''