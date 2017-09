Youth League: Feyenoord pakt punt in Napels

Lusharel Geertuida kopte vlak voor tijd raak

Feyenoord A1 heeft in de Youth League in de slotminuut een punt gepakt tegen de leeftijdsgenoten van Napoli. In de rust keek de ploeg van trainer Cor Adriaanse tegen een 2-0 achterstand aan, maar kwam in de tweede helft knap terug.

In de Europese jeugdcompetitie waren Daude van der Kust en Lutsharel Geertuida trefzeker voor de Rotterdammers. Geertruida zat tijdens Feyenoord - Manchester City nog op de reservebank van de selectie van Giovanni van Bronckhorst.

Eerder werd het duel met Manchester City A1 verloren met 2-0. Net als in de Champions League moeten de jeugdspelers dus nog vier wedstrijden in de poulefase spelen.