Napoli tegen Feyenoord

Rijnmond NU staat vooral in het teken van de wedstrijd SSC Napoli tegen Feyenoord. Acteur Walter Bart is te gast bij ons en komt vertellen over de Wunderbaum. Ruud de Boer behandelt ook de onderwaterwereld van de bevers in de Biesbosch, eenzame ouderen aan een lange tafel in Zwijndrecht en Eftelingmuziek jaagt al twee jaar lang de stuipen op het lijf van jongeren in Schiedam.

Geschreven door Danique Crijnen

Luister vanaf 16:00 tot 19:00 uur naar Radio Rijnmond 93.4 FM. RIJNMOND NU TWITTERKANAAL: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 en 19:00 uur. Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu.