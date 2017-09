Dennis Brouwer bemachtigt eerste startnummer Marathon Rotterdam

Wie is de allereerste deelnemer van de Marathon van Rotterdam? Onder hardlopers is het een sport om als eerste een startnummer te bemachtigen. Dinsdagochtend opende de inschrijving voor het populaire loopevenement en Rotterdammer Dennis Brouwer (44) was de eerste.

Ook eerdere edities van de marathon lukte het Dennis om zich als eerste in te schrijven. "De organisatie van de marathon kent mij inmiddels, ook van andere loopevenementen", zegt de duurloper. "Ik was drie keer achter elkaar de eerste die zich inschreef voor de CPC-loop in Den Haag, die ook door hen wordt georganiseerd."

Geen eitje

Brouwer loopt volgend jaar de marathon van Rotterdam voor de elfde keer. In totaal heeft hij achttien marathons in de benen. Toen hij met hardlopen begon, kreeg hij het duurloopvirus al snel te pakken. "Je begint met tien, dan doe je een halve marathon en daarna wil je toch ook de hele afstand doen. Maar het wordt nooit een eitje."

Zwanger over de finish

Zijn vrouw is ook door het virus bevangen. Zij liep er inmiddels twee. "Vorig jaar liepen we hem samen, zij was elf weken zwanger toen ze over de finish kwam." Inmiddels doet ze het rustiger aan, want ze moet eind oktober bevallen. "Ik heb haar wel ingeschreven voor de minimarathon van 4,2 km, maar dat weet ze nog niet", aldus Dennis.