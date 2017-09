Kinderen restylen afgekeurde geboorteschaapjes in Dordrecht

Kinderen tussen de 6 en 12 jaar konden dinsdagmiddag hun creativiteit de vrije loop laten tijdens de workshop Schaapje Schaapje Restylen. ToBe Projectbureau hield deze cursus in het Dordtse Energiehuis om de tweehonderd afgekeurde geboorteschaapjes een tweede kans te geven.

In Dordrecht krijgen kersverse ouders van de gemeente een geboorteschaapje wanneer zij hun nakomelingen aangeven. In 2015 zijn 1400 van deze pluchen dieren afgekeurd, omdat hun vacht of ogen loslieten.

Restylen

De gemeente vond het zonde om de beestjes weg te gooien en deed een oproep. Ideeën om de knuffels een nieuw leven te geven konden worden ingestuurd.ToBe is een van de organisaties die wel raad wist met de afgedankte schaapjes en organiseerde twee restylemiddagen: dinsdag en vorige week dinsdag.

Kinderen die zich hadden opgegeven, kregen tijdens een workshop twee knuffels om te versieren. Een mocht mee naar huis, de andere wordt tentoongesteld.

Enthousiast



Zestien kinderen zijn ijverig bezig geweest met textiel, kralen en verf. Yrsa de Winter weet niet waar ze moet beginnen wanneer ze alle materialen ziet. "Ik ben heel creatief, dus ik maak twee verschillende schaapjes. Maar er komt sowieso blauw in voor. Dat is mijn lievelingskleur", zegt de 12-jarige.

Haar vriendin en leeftijdsgenoot Yasmijn Kroes vult haar aan: "Ik vind het heel goed dat de geboorteschaapjes niet weg gegooid worden. Ook is dit een leuk om te doen. Voor mijn knuffels maak ik galajurken. Op tv vind ik dat altijd zo mooi."

Maud van der Putten is druk bezig met verven. De 5-jarige straalt helemaal: "De pluchen vacht is zo lekker zacht. Ik maak een roze fee."

Expositie

De tentoonstelling van de gerestylede geboorteschaapjes is vanaf 4 oktober te bewonderen in het Stadskantoor aan de Spuiboulevard 300 in Dordrecht.