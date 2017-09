Verkoolde kaakjes en de visitekaartjes van Mussert

Een blik met verkoolde kaakjes, gevonden na het bombardement. Een verbrand horloge, een afscheidsbrief, een Duitse vlag. Verhalen over deze en 96 andere Rotterdamse objecten uit de Tweede Wereldoorlog zijn opgetekend in het boek 'Vergeten Verhalen, honderd Rotterdamse oorlogsherinneringen'. Dat is dinsdagmiddag gepresenteerd in Museum '40-'45 NU.

Het boek is een vrucht van een samenwerking tussen RTV Rijnmond en het museum. Het bevat verhalen die sinds 2011 ook zijn verteld in het Rijnmond-programma Middag aan de Maas, gepresenteerd door Marcia Tap. Ze zijn opgetekend door schrijver en museumconservator Johan van der Hoeven.



Geraakt

"Dit is een heel mooi project,'' zegt museumdirecteur Paul van de Laar, die het eerste exemplaar presenteerde. "Het zijn hele belangrijke verhalen. Want als mensen ergens door geraakt worden, dan onthouden ze dingen en zijn ze bereid die kennis door te geven.''

De directeur zelf heeft een favoriete herinnering: "Ik vind het verhaal over het adresboekje van Anton Mussert (leider van de NSB, red) intrigerend. Mussert had een etui met allemaal visitekaartjes. Dan denk ik: welke mensen zaten er in 1940 in het etui van Mussert en zijn er in de loop der jaren uitgehaald? Het is een soort Facebook avant-la-lettre."

Het boek is vanaf woensdag te koop in het museum en bij verschillende boekhandels in Rotterdam. Van de Laar hoopt dat in de toekomst een tweede deel verschijnt.



.