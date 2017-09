Schiedamse school heeft hét recept tegen hangjongeren

Bron: Michaël Roele

De Eftelingmuziek die Amsterdam inzet tegen hangjongeren op Centraal Station, is in Schiedam al dik twee jaar gemeengoed. Met succes. Op scholengemeenschap Spieringshoek is de overlast voorbij. Zowel de school als omwonenden hadden veel last van de hangjongeren, zegt Daan Bartels van de scholengemeenschap. "Ze zaten hier meestal met een groepje van acht tot tien man. Er was vooral geluidsoverlast. Ook lieten ze veel afval achter zoals blikjes en flesjes en drukten ze hun sigarettenpeuken overal uit."

Wennen

De Eftelingmuziek heeft uitkomst geboden. "Ik moest er in het begin wel een beetje aan wennen, maar sinds de muziek hebben we hier nergens meer last van." Of Amsterdam CS het idee heeft gepikt van Spieringshoek, weet Daan Bartels niet. "Ik las iets over een onderzoek, maar ik heb eerder het idee dat ze ons idee ergens zijn tegengekomen. We zijn vaker benaderd door instanties over hoe wij dit probleem aanpakken. En dan geven we altijd tips."