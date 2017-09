Dordrecht trekt omstreden plan voor 'Gat van Piet' in

Het ontwerp dat het niet gaat halen: een gat in de brug

Een gat zagen in een historische brug, midden in Dordrecht? Het was een wild plan, dat niet door gaat. Want de gemeente Dordrecht trekt het omstreden plan in.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ziet namelijk niets in het idee om middenin de brug een gat te maken en een trap te bouwen, die zou moeten leiden naar een nieuwe steiger onder brug. Het plan zou volgens de dienst de historische brug te smal maken. Het college van Dordrecht wil de Visbrug en z'n omgeving aanpakken en liet Drie varianten voor de Put van Piet opstellen. Alle varianten komen er op neer dat er meer ruimte komt voor terrassen, het asfalt plaats maakt voor straatwerk dat beter past in de historische binnenstad en vooral dat er een nieuwe, mooie verbinding komt tussen de stad en het water. Eén van de plannen was het gat in de brug, in de volksmond 'het Gat van Piet' genoemd, naar de indiener van het plan, wethouder Piet Sleeking. Vorig jaar opperde hij het idee om een gat in de brug te maken, waarna het plan in de stad de bijnaam 'Put van Piet' kreeg. De kritiek die hij toen kreeg trok hij zich aan: "Omdat ik steeds gezegd heb dat het geen prestigeproject is. Ik sta altijd open voor andere ideeën en die zijn er volop gekomen." Wat er nu met de Visbrug gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. De komende maanden wordt gewerkt aan een nieuw plan.