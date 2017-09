In de polonaise tijdens lunch voor eenzame ouderen

Ze kwamen met 250 man sterk en ze hadden er zin. Een lunch voor eenzame ouderen in winkelcentrum in Zwijndrecht werd dinsdagmiddag goed bezocht. "Ik heb wel een hondje, maar die zegt niks."

Nel van Gelder (81) heeft een prachtige middag. Als ze broodje en taart achter de kiezen heeft, gaat ze voorop in de polonaise. "Ik vind het erg leuk, wat mij betreft volgend jaar weer."

Het idee voor een lunch in het winkelcentrum komt van Jade (15) en haar moeder Jeannette. Jade: 'We zagen bij het programma Geer en Goor hoe erg eenzaamheid kan zijn. Daar moeten we wat aan doen zei ik tegen mijn moeder."

Jeannette zou uiteindelijk instelling Zorgmies oprichten. Vandaag wil ze de ouderen een mooie dag bieden. Samen met winkeliers heeft ze een rijkelijke lunch verzorgd. En die valt goed in de smaak.

Meneer Schellenbach (88) geniet het meeste van het dansen. "Thuis zit je maar alleen." Hij is al zeven jaar weduwnaar en mist zijn vrouw nog steeds erg. "Maar hier ben ik gelukkig", zegt hij voor weer in de polonaise verdwijnt.