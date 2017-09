Woonbron schakelt leerlingen in voor check brandveiligheid

Wooncorporatie Woonbron krijgt vanaf oktober hulp van mbo-leerlingen bij het controleren van de brandveiligheid van woningen in de regio. Dat maakte de corporatie dinsdag bekend.Achttien leerlingen van het Techniek College Rotterdam bekijken samen bij zes wooncomplexen of alles nog aan de laatste regels voldoet.

De leerlingen kijken op verschillende manieren naar de veiligheid van elk van de complexen.

“Ze gaan de bouwtekeningen bekijken en dan zelf in kaart brengen aan welke eisen een gebouw moet voldoen. De resultaten daarvan leggen we dan weer voor aan een gespecialiseerd bureau,” zegt Arthur Oerlemans uit, directeur onderhoud bij Woonbron.

Dat bureau doet ook nog zelfstandig onderzoek.

Brandveiligheid is extra onder de aandacht na de rampzalige brand in een torenflat in Londen, afgelopen juni. Die werd veroorzaakt door onveilige bekleding op het gebouw. De controles hebben daar niets mee te maken, zegt Oerlemans. “We hebben toen wel snel gekeken of die materialen ook op onze gebouwen zitten, maar dat was niet het geval. Deze controles zijn de vaste periodieke inspectie.”