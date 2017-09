Onderzoek naar GenX in grond nieuwe wijk Papendrecht

Volgens Omgevingsdienst is er geen gevaar voor de gezondheid

De Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid laat extra onderzoek doen in Papendrecht naar de vervuilde grond onder een geplande nieuwbouwwijk. In het Land van Matena zijn sporen van de giftige stoffen PFOA en GenX gevonden.

De grond ligt bijna recht tegenover chemiefabriek Chemours in Dordrecht. Het gaat volgens de Omgevingsdienst om zeer kleine hoeveelheden die niet gevaarlijk zouden zijn voor de gezondheid.

Het is onduidelijk of de grond kan worden gesaneerd. De omgevingsdienst zegt dat de vervuilde grond mogelijk niet mag worden vervoerd.

Volgens de gemeente Papendrecht is dat een administratie kwestie en komt de bouw van de bungalows die gepland staan in het Land van Matena niet in gevaar.

De Tweede Kamer debatteert donderdag over een rapport van minister Lodewijk Asscher over de Dordtse chemiefabrieken DuPont en Chemours. Vooraf wordt een petitie tegen de uitstoot van GenX aan de leden van de kamercommissie Sociale Zaken aangeboden.

In Dordrecht werd eerder al een protestmars gehouden tegen de uitstoot van chemisch afval. Demonstranten zijn het zat dat chemiebedrijven als het Dordtse Chemours lozen in het water.