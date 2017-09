Eerste infomarkt Feyenoord City

In het Maasgebouw bij Stadioin De Kuip in Rotterdam is de eerste informatiemarkt over Feyenoord City gehouden. De bijeenkomst was bedoeld voor bewoners, bedrijven en supporters die meer van het megaproject op Zuid willen weten.

Feyenoord City is een tien jaar durend project waarbij een nieuw stadion maar ook een megabioscoop, woningen en hotels zullen worden gebouwd. Donderdag wordt de tweede informatiemarkt in het Maasgebouw gehouden van 15 tot 20.30 uur