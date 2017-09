VIDEO: Van Bronckhorst: 'Nu niet het gevoel dat we kansloos waren'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hield aan de met 3-1 verloren wedstrijd tegen Napoli een beter gevoel over dan aan de wedstrijd tegen Manchester City. ''We zijn toen helemaal weggespeeld. Nu heb ik het gevoel dat we zeker niet kansloos waren.''

De oefenmeester benadrukte na het verloren duel in Napels vooral de fouten die zijn ploeg maakte. ''Twee van de drie goals hebben we gewoon weg gegeven door fouten en de penalty om terug te komen in de wedstrijd maak je ook niet.'' Van Bronckhorst zei dit in een interview met Dennis van Eersel dat in de video volledig terug te kijken is.