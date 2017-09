S'dam Gondelvaart na 4 jaar opknappen afbrokkelkades

Tijdens de zon- en drankovergoten Schiedamse Brandersfeesten was er na de noodzakelijke miljoenen vergende opknapbeurt van de Lange Havenkades door aannemer Boskaliseindelijk zes jaar weer ruimte voor een heuse lang verbeide gondelvaart.

Zeventiende opgetuigde schepen name er zaterdag de 23ste september onder massale publieke belangstelling aan deel.

De driedaagse gevarieerde Brandersfestiviteiten trok een lofrijk recordaantal van ruim 300.000 bezoekers

De jury onder de bezielende leiding van burgervaar Cor Lamers beoordeelde de kleurrijk versierde en met lampjes volggehangen vaartuigen.

Zowel de carnavaleske Rietzeilers-ponton als het Schiedamse Scouting-bootje met het thema Beauty and the Beast maakten goede kans de eerste prijs in de wacht te slepen.

Aanstaande woensdag staan de uiteindelijke eervolle vermeldingprijspakkers en utieindelijke over all winnaars vermeldt in het plaatselijke Stadsblad.

Uwer vlogger schoot het nuvolgende beeldmateriaal