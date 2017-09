Leider protestbeweging vliegveld plotseling overleden

Hubert van Breemen, aanvoerder van de protestgroep van bewoners tegen geluidsoverlast van Rotterdam - The Hague Airport, is overleden. Van Breemen werd 65 jaar oud. Zijn dood kwam onverwacht.

Van Breemen was dertig jaar betrokken bij de actiegroep 'Bewoners tegen vliegtuigoverlast' (BTV). Die groep verzamelde duizenden handtekeningen in de strijd tegen de mogelijke uitbreiding van het vliegveld.

In een reactie zegt de vereniging een grote inspirator, voorzitter, vriend, b​r​on van kennis​, geweten en vakkundigheid te moeten missen. Hij was, mede door zijn ervaring als lobbyist bij VNO-NCW, in staat om de belangen van de omwonenden van het vliegveld op een buitengewoon correcte wijze voor het voetlicht te brengen.'

Er wordt op korte termijn naar een opvolger gezocht.