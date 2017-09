Goodwin met Australië naar WK play-off

Craig Goodwin

Craig Goodwin van Sparta is opgenomen in de definitieve selectie van Australië voor de play-off met Syrië in de Aziatische WK-kwalificatie. Kenneth Dougall, team- en landgenoot van Goodwin, zit niet bij de Australische selectie.

De winnaar over twee wedstrijden speelt tegen de nummer vier uit de kwalificatiegroep van Noord- en Midden-Amerika om een ticket voor het wereldkampioenschap van volgend jaar in Rusland. De wedstrijden tussen Australië en Syrië zijn op 5 en 10 oktober.