Feyenoord weken zonder Van der Heijden

Jan-Arie van der Heijden

De ernst van de kuitblessure van Jan-Arie van der Heijden is bekend. De centrale verdediger van Feyenoord heeft een spierscheur opgelopen. Hij is waarschijnlijk tot zes of acht weken uitgeschakeld.

Van der Heijden liep deze blessure op tijdens de warming-up voor het duel tegen Napoli in de Champions League. Na afloop van de met 3-1 verloren wedstrijd verliet hij Stadio San Paolo op krukken met een ingepakte rechter kuit. De blessure van Van der Heijden komt voor Feyenoord op een slecht moment. Eerder deze week werd bekend dat Eric Botteghin zeker tot na de winterstop is uitgeschakeld met een kruisbandblessure.