15-jarige serie-overvaller met kapmes opgepakt

De politie heeft woensdagochtend een 15-jarige Rotterdammer opgepakt voor een serie overvallen. In een week tijd sloeg de overvaller drie keer toe.

Op 18 september was het raak bij een Spar-supermarkt op het Noordereiland. Een paar dagen later was cafe Admiraal aan de beurt en zaterdag een winkel van Used Products.

Er werd steeds gedreigd met een vuurwapen of levensgroot kapmes. De buit bestond uit de inhoud van de kassa. Niemand raakte gewond.

De politie besloot na de derde overval de beelden van de verdachte online te zetten. Ook kwamen de overvallen aan bod in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Meerdere kijkers herkenden de jongen en belden de politie. Die hield de verdachte woensdagochtend aan. Naar de wapens wordt nog gezocht.