Feyenoorders met OV-chipkaart stadion in

Ondanks de oproep van Feyenoord om dinsdag niet naar het stadion van Napoli te komen en de aanwezigheid van strenge controles rondom San Paolo, lukte het een paar fans toch om het Champions League-duel tussen Napoli en Feyenoord te bezoeken. Zo kwamen Helene Meulstee en Patrick Janssen op een heel bijzondere wijze het stadion binnen.

"We hebben de OV-chipkaart gebruikt", zegt Meulstee. Het was voor Napoli-Feyenoord verboden om tickets aan Nederlanders te verkopen. Janssen stelde voor om bij een wedkantoor met de OV-chipkaart kaarten te bemachtigen. Dat lukte, want op die OV-chipkaart staat geen nationaliteit op. "Bij het stadion zeiden we dat uit België kwamen. Op mijn wedstrijdkaart stond 'Belgium' op", aldus Janssen.

Meulstee en Janssen waren niet de enige fans van Feyenoord in het stadion, zeggen ze. "We hebben veel bekenden gezien." Er waren geen incidenten met Feyenoord-supporters in Napels.