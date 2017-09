Cuypersgenootschap: stop sloop De Wielewaal

Spandoek tegen de sloop

De actievoerders tegen de sloop van woonwijk De Wielewaal in Rotterdam-Charlois krijgen steun van het Cuypersgenootschap. Dat is een stichting die zich inzet voor het behoud van cultureel erfgoed in Rotterdam.

Volgens het Cuypersgenootschap illustreert het wijkje prachtig de naoorlogse aanpak van woningnood en heeft het een bijzondere stedenbouwkundige opzet. Daarom roept het Cuypersgenootschap de gemeenteraad op om in te grijpen en in ieder geval een deel van de woningen van de sloophamer te redden. De strijd om De Wielewaal is al sinds 2007 in volle gang. De woningen in de wijk werden in 1949 gebouwd als noodvoorziening na de Tweede Wereldoorlog. Dat ze inmiddels dringend moet worden aangepakt, staat vast voor bewoners en woningcorporatie Woonstad. De corporatie wil de woningen het liefst vervangen voor maximaal tweehonderd sociale huurwoningen. De tegenstanders vinden dat veel te weinig. Er staan nu ruim vijfhonderd kleine huisjes met lage huren tot 300 euro. De Rotterdamse gemeenteraad praat donderdag over de brief van het Cuypersgenootschap.