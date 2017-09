Sliedrechtse explosieven tot ontploffing gebracht

Baggeraars hebben tijdens werkzaamheden in de Volkerhaven in Sliedrecht meerdere explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om granaten en een raketkop.

De Volkerhaven bij Het Plaatje wordt dieper gemaakt voor Scheepswerf Boer. Bij de voorbereidingen van het baggerwerk was volgens de gemeente al duidelijk geworden dat er niet-ontplofte explosieven in het water zouden kunnen liggen. In de laatste oorlogswinter werd de haven namelijk beschoten en gebombardeerd.

De explosieven zijn woensdag door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie veilig tot ontploffing gebracht in Dordrecht. In Sliedrecht was daarvoor geen geschikte plaats voor handen.