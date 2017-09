Kritiek op wethouders over aanpak Het Open Venster

De restanten van de houtbouwconstructie

De Rotterdamse gemeenteraad heeft veel kritiek over het collegebesluit om basisschool Het Open Venster in Lombardijen opnieuw op te bouwen uit steen in plaats van hout. De nooit afgebouwde versie van de houten school moest vorig jaar worden gesloopt vanwege ernstige gebreken. Dit kostte de gemeente 7,5 miljoen euro.

Het college gaat nu voor een nieuw, goedkoper ontwerp van steen. Volgens D66 en de oppositiepartijen in de raad moet juist worden vastgehouden aan een duurzaam, onconventioneel ontwerp van bijvoorbeeld hout, ook als dat duurder uitpakt dan een gewoon gebouw. "Deze manier van bouwen is vooruitstrevend, duurzaam en heeft de toekomst," zegt Leo Bruijn van PvdA. "Het college zou verder moeten zoeken naar een goede aannemer, want die heeft zich alsnog gemeld." Goedkoper

Een nieuwe school van hout zou volgens de gemeente zo'n 15 miljoen euro gaan kosten, maar de gemeente heeft het afgelopen jaar geen aannemer kunnen vinden die de klus wil uitvoeren. Een gewoon, stenen gebouw zou volgens de gemeente bovendien bijna de helft goedkoper zijn. Een nieuwe school van hout zou volgens de gemeente zo'n 15 miljoen euro gaan kosten, maar de gemeente heeft het afgelopen jaar geen aannemer kunnen vinden die de klus wil uitvoeren. Een gewoon, stenen gebouw zou volgens de gemeente bovendien bijna de helft goedkoper zijn. Volgens D66 blijkt uit geheime stukken echter dat de school van steen ook kleiner zou worden, met een veel kleinere gymzaal bijvoorbeeld. "En dus ook om die reden goedkoper." Wethouder Robert Simons stelde de commissie voor een second opinion uit te voeren. Het is onduidelijk of de raadsleden dat voorstel zien zitten. Evaluatie

De hele gang van zaken rond de mislukte bouw van de houten school wordt de komende maanden geëvalueerd. De aannemer die verantwoordelijk zou zijn voor de gemaakte fouten, is inmiddels failliet. De hele gang van zaken rond de mislukte bouw van de houten school wordt de komende maanden geëvalueerd. De aannemer die verantwoordelijk zou zijn voor de gemaakte fouten, is inmiddels failliet. De verantwoordelijkheid voor de bouw van weer een nieuwe school komt nu in handen van het schoolbestuur, dat van de gemeente geld krijgt. De verwachting is dat het nieuwe pand in 2020 open kan. De leerlingen van Het Open Venster moeten tot die tijd in hun oude gebouw blijven.