Machinist gered uit gekantelde kraanwagen

Een machinist van een bedrijf in Schiedam heeft woensdagmiddag angstige ogenblikken beleefd. De kraanwagen waarin hij zat kantelde voorover.

Het ongeluk gebeurde bij E.R.S. Equipment & Services B.V. in Schiedam. De man zat in het bakje van de kraanwagen waarmee hij containers vervoerde, toen de kraan door nog onbekende oorzaak omkiepte.

De brandweer wilde eerst een grote hijskraan laten komen om de kraan van de machinist te stabiliseren. Maar later is besloten om dat met een kraan van het bedrijf te doen.

Het slachtoffer was al die tijd bij kennis. Toen zijn machine niet langer kon kiepen, is hij bevrijd. Volgens de brandweer was hij goed aanspreekbaar en vallen de gevolgen mee.