Justitie wil medewerker Stena Line cel in

Justitie wil dat een voormalig medewerker van Stena Line in Hoek van Holland voor acht maanden de cel ingaat. De man had in totaal voor 350.000 euro gefraudeerd.

De 47-jarige Vlaardinger werkte op de administratie bij Buro Scandinavië, een dochter van Stena Line. Hij heeft bekend dat hij geld overmaakte op zijn eigen rekening. De man heeft verklaard dat hij het oneerlijk vond dat leidinggevenden bonussen kregen en gratis reizen maakten. Hij zegt het gestolen geld te hebben besteed aan zijn gezin. De Vlaardinger is bereid alles terug te betalen. De rechter in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.