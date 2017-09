Rotterdam The Hague Airport werkt aan provinciale afspraken overlast vogels

Ganzen (archief - Flickr cc Remy Snippe)

Rotterdam the Hague Airport heeft, net als andere luchthavens in Nederland, steeds meer last van grote groepen ganzen en andere vogels. Om de groei van deze risicovogels te stoppen, werkt de luchthaven aan provinciale afspraken.

'We moeten de inrichting van de natuurgebieden aanpassen en zorgen dat die minder aantrekkelijk worden voor ganzen, bijvoorbeeld door minder grote waterpartijen aan te leggen", aldus directeur Operations en Infrastructuur, Jan-Willem Perdon. Het kan ook door bomen te planten waar vogels niet graag in zitten, zoals berken. Ganzen en andere vogels vormen een bedreiging voor het vliegverkeer. Vliegtuigmotoren kunnen ernstig beschadigd raken als er een grote vogel invliegt. Soms afgeschoten

Om te voorkomen dat het vliegverkeer last ondervindt van ganzen, worden ze meestal weggejaagd met behulp van valkeniers. Soms krijgen jagers in de omgeving het verzoek ze af te schieten. Maar dat gebeurt niet dagelijks, aldus Perdon. Om te voorkomen dat het vliegverkeer last ondervindt van ganzen, worden ze meestal weggejaagd met behulp van valkeniers. Soms krijgen jagers in de omgeving het verzoek ze af te schieten. Maar dat gebeurt niet dagelijks, aldus Perdon. De luchthaven probeert daarnaast om de omgeving van de start- en landingsbaan zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor vogels. Dat kan door gras te zaaien waar prooidieren als muizen niet graag in schuilen. Ook kunnen wordt op een bepaalde lengte gemaaid, waardoor muizen slecht te zien zijn en vogels er niet graag in rusten. Dichtbevolkt

Het aantal ganzen in Nederland is sterk gegroeid, zo ook in Zuid-Holland. Met name de polders rondom het vliegveld in Rotterdam worden dichtbevolkt door ganzen en andere grote vogels zoals zwanen en aalscholvers.. Het aantal ganzen in Nederland is sterk gegroeid, zo ook in Zuid-Holland. Met name de polders rondom het vliegveld in Rotterdam worden dichtbevolkt door ganzen en andere grote vogels zoals zwanen en aalscholvers.. Uit cijfers van de provincie blijkt dat er in 2016 tachtigduizend ganzen zijn doodgeschoten. Dat is een forse groei. Voorheen werden tussen de vijftig- en zestigduizend ganzen afgemaakt.