Markt Rozenburg knokt voor meer klanten

Marktkooplui in Rozenburg verzinnen van alles om meer mensen naar hun markt te trekken. Ze verliezen terrein aan onder andere webshops. Daarom is het tijd voor actie, vindt voorzitter van de markt Aad Stoutjesdijk.

De terugloop van marktbezoekers is een landelijke tendens. "Vroeger was de markt iets gezelligs, maar dat is niet meer zo, vinden de mensen. Daarnaast is er in Rozenburg minder aanbod dan in Rotterdam, daarom lopen ze hier weg."

Door middel van een modeshow en verschillende proeverijen wordt geprobeerd mensen in Rozenburg te houden. Daarnaast is het centrumplein volledig op de schop gegaan om het nog aantrekkelijker te maken.

Volgens Stoutjesdijk is iedereen welkom: "We doen jaarlijks twaalf tot veertien acties. We hopen natuurlijk ook dat mensen van buitenaf een kijkje komen nemen. Dan kunnen ze zien hoe gezellig het hier is."