Rotterdammer ramt auto's tijdens achtervolging

Een 35-jarige Rotterdammer heeft woensdagmiddag tijdens een wilde achtervolging door het Kleiwegkwartier en Crooswijk tal van auto's geramd. De man werd aangehouden op het voormalige slachthuisterrein.

De politie wilde de man aanhouden omdat hij een vals kenteken op zijn auto had zitten. Vanaf de Willem de Rijkestraat, ging het via de Prins Hendrikstraat, de Kleiweg, de Straatweg en de Rechter Rottekade naar Crooswijk.

Via de Nieuwe Boezemstraat eindigde de achtervolging in de Vaandrigstraat. Daar ging de verdachte lopend verder. Hij werd uiteindelijk in een woning op het slachthuisterrein aangehouden.