Gouden Kalfwinnaar Gerard Soeteman te gast bij Rijnmond Nu

De Aanslag, Turks Fruit, Keetje Tippel, Soldaat van Oranje, Zwartboek... Wie kent deze films nou niet? De befaamde scenarioschrijver van deze films, Gerard Soeteman, is woensdag te gast in het laatste uur van Rijnmond Nu. Onlangs won hij nog een Gouden Kalf voor de Filmcultuur, een oeuvreprijs voor alle klassiekers die hij op zijn naam heeft staan.

