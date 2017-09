Trotse Chantal Blaak gehuldigd in Bergschenhoek

Op een opoefiets kwam de kersverse wereldkampioene wegwielrennen Chantal Blaak aan bij haar huldiging op het gemeentehuis in Bergschenhoek. "Er zijn ontzettend veel mensen gekomen, wat gezellig."

De burgemeester van Lansingerland overspoelde Chantal met cadeautjes en mooie woorden. Ook de burgemeester van Nissewaard was aanwezig om de wielrenster, die in Zuidland is geboren, toe te spreken.

Je won op een verbluffende manier. Zuidland is trots op jou, Nissewaard is trots op jou. Burgemeester van Zuidland

Speciaal gevoel

Achter de dranghekken van het gemeentehuis staan dikke rijen mensen en kinderen om een glimp van de huldiging op te vangen. Na afloop is er voor de fans zelfs nog kans om op de foto te gaan met de kampioene.

Chantal zelf is vooral trots: "Ik had geen idee wat ik moest verwachten, maar het was heel bijzonder. Het geeft me een speciaal gevoel als ik die mooie woorden van de burgemeesters hoor."