Onrust in Wielewaal over asbestsanering sloopwoningen

Tuindorp De Wielewaal bezorgd over asbestsanering

In het Rotterdamse tuindorp De Wielewaal is onrust ontstaan vanwege asbestsanering in tientallen sloopwoningen. Volgens de bewoners wordt er niet netjes gewerkt en zou asbest zijn vrijgekomen.

"Ik vind het ongelooflijk dat dit in onze tijd nog kan gebeuren", zegt een van de bewoners. "De gezondheid van de mensen hier staat gewoon op het spel. Als de wind de andere kant op komt, waait het zo in de tuintjes. Onmiddellijk stoppen dus." Opdrachtgever voor de sloopwerkzaamheden is Woonstad. De woningcorporatie laat desgevraagd weten dat het gezien de strenge wetgeving over asbestsanering vrijwel ondenkbaar is dat er niet volgens de regels wordt gewerkt. Ook uitvoerder Beelen Sloopwerken reageert verbaasd: "Wij werken conform de wet- en regelgeving. De bouwinspecteur van de gemeente heeft het werk donderdag beoordeeld, en zegt dat er prima wordt gewerkt. We worden aan alle kanten getoetst. Om de onrust weg te nemen, gaat Woonstad de bewoners een nieuwsbrief sturen." Over de toekomst van het tuindorp, dat vlak na de Tweede Wereldoorlog werd neergezet, wordt al jaren gesteggeld. De bewoners willen dat de ruim vijfhonderd woningen grondig worden opgeknapt. Woonstad wil ze slopen en er een combinatie van sociale woningbouw en woningen uit het duurdere segment bouwen.