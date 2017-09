Wielewaal in rep en roer door asbestsanering sloopwoningen

In het Rotterdamse tuindorp De Wielewaal is onrust ontstaan vanwege asbestsanering in tientallen sloopwoningen. De bewoners klagen dat het asbest bij de werkzaamheden alle kanten op stuift.

Mannen in witte pakken met zuurstofmaskers zijn bezig om het asbest, dat vooral in de daken is verwerkt, te verwijderen. Maar de bewoners bevinden zich op slechts op paar meter afstand van de werkzaamheden. De sloopwoningen en de rest van de wijk zijn alleen van elkaar gescheiden door hekwerk en linten. Grote brokstukken worden vanaf de daken in een open container gegooid. Als RTV Rijnmond op de locatie verschijnt, wordt de container onmiddellijk met plastic afgedekt. "Ik vind het ongelooflijk dat dit in onze tijd nog kan gebeuren", zegt een van de bewoners. "De gezondheid van de mensen hier staat gewoon op het spel. Als de wind de andere kant op komt, waait het zo in de tuintjes. Onmiddellijk stoppen dus." Opdrachtgever voor de sloopwerkzaamheden is Woonstad. De woningcorporatie laat desgevraagd weten dat het gezien de strenge wetgeving over asbestsanering vrijwel ondenkbaar is dat er niet volgens de regels wordt gewerkt. Over de toekomst van het tuindorp, dat vlak na de Tweede Wereldoorlog werd neergezet, wordt al jaren gesteggeld. De bewoners willen dat de ruim vijfhonderd woningen grondig worden opgeknapt. Woonstad wil ze slopen en er een combinatie van sociale woningbouw en woningen uit het duurdere segment bouwen.