Flyers en stoepborden in zoektocht naar messentrekker Spijkenisse

De Rotterdamse politie zet stoepborden neer in Spijkenisse op de plaats waar maandagavond een voetganger uit het niets is neergestoken. Ook zijn er flyers uitgedeeld in de hoop de dader te vinden.

De 62-jarige man liep nadat hij boodschappen had gedaan van winkelcentrum de Akkers naar huis. Het slachtoffer voelde een harde klap in zijn rug en zag een fietser hard wegrijden die hem "fuck you" nariep.

De man dacht dat hij in zijn rug getrapt werd en liep naar huis. Daar kwam hij erachter dat hij gestoken was en belde de politie. Het lukte de man om het mes waarmee hij gestoken was te vinden en overhandigde het wapen aan de politie.







Van de dader is alleen bekend dat het een man met zwart haar is of dat hij een zwarte muts droeg. Ook had hij een zwarte, gewatteerde jas aan.