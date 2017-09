Muziekschool overspoeld met instrumenten: 'Dit is hartverwarmend'

De muziekschool in Charlois

Een basgitaar, een elektronisch orgel, citers, twee blokfluiten, een keyboard, een gitaar en een drumstel. Dat zijn de instrumenten die door kijkers en luisteraars van RTV Rijnmond zijn gedoneerd aan de muziekschool in Oud-Charlois na de oproep van vorige week.

Hassan Jatim, oprichter van de muziekschool en van Stichting Culturele Educatie Charlois kan zijn geluk niet op: "Het is niet te geloven. Ongelofelijk hoeveel reacties we hebben gehad."

Jatim heeft op de Grondherendijk in Rotterdam-Charlois zijn eigen schuur omgetoverd tot muziekschool. Hier geeft hij les aan kinderen die zelf geen instrument kunnen kopen.

Emotioneel

"Er zitten zoveel verhalen achter. De eerste gitaar die we hebben gekregen was van een emotionele man. Zijn dochter is acht jaar geleden overleden en hij zat iedere dag te staren naar haar gitaar", vertelt Jatim.

"Toen zag hij ons op televisie en dacht, nu kan ik hem kwijt. Mijn dochter daarboven zal heel blij zijn als ik de gitaar aan zo'n initiatief geef."

Ondanks de goede start kan de school nog meer instrumenten gebruiken. Dus heb jij nog een muziekinstrument dat je niet meer gebruikt? Neem contact op met RTV Rijnmond via 010-4 36 44 36 of nieuws@rijnmond.nl