Rotterdams raadslid: omstreden film kan Turkse spanningen vergroten

De omstreden Turkse film Kurtlar Vadisi: Vatanis vanaf nu in de bisocoop te zien. De film gaat over een groot gevaar dat een bedreiging voor Turkije vormt. Het hoofdpersonage lijkt verdacht veel op Fethullah Gulen. Rotterdams raadslid Sven de Langen wil dat de gemeente voor de film waarschuwt.

De Langen zegt dat nagegaan moet worden wat de werkelijke bedoelingen van deze film zijn en of er een gevaar is voor de openbare orde. Hij heeft er raadsvragen over gesteld.

''Deze film in de grote Pathé-bioscopen gaat over de Turkse coup. We hebben met het Turkse consulaat behoorlijk wat last gehad eerder dit jaar.''

''We moeten niet naïef zijn over de gevolgen van deze film. De film komt nogal overeen met de meningen van de Turkse overheid'', aldus De Langen donderdagochtend op Radio Rijnmond.

''De Turkse spanningen in de regio Rotterdam zijn vrij groot. Jongeren nemen de inhoud van de film vrij serieus. Het kan een piek in de intimidaties over en weer tot gevolg hebben.''





Onwenselijk

Onzin zo vindt, journaliste Iffet Subasi: "Alle andere films gingen ook over politiek, ook over gebeurtenissen. Het is vooral een actiefilm. Het zou gek zijn als hier geen film van gemaakt zou worden. Het is een zeer interessant onderwerp voor de makers."

Ze vindt het niet wenselijk dat de raad een dergelijk onderwerp gaat bespreken. Sven de Langen wakkert, in haar ogen, een discussie aan die anders stil zou blijven.

"Waarom gaan we ervan uit dat we elkaar pijn gaan doen? Dat snap ik dan ook niet. We moeten elkaar niet blijven verdenken van geweld en bedreigingen. Dus ik snap zeker niet wat hij bedoelt met dat deze film mogelijk gevolgen zou kunnen hebben. Ik snap uiteraard niet wat hij daarmee bedoelt."

De officiële première van 'Kurtlar Vadisi: Vatan' is vrijdag in Amsterdam. In onze regio draait de film nu al in Rotterdam, Vlaardingen en Dordrecht.