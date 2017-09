VVD'er Vincent Karremans: links en rechts zijn verouderde politieke begrippen

De kersverse VVD-lijsttrekker Vincent Karremans wil vernieuwing brengen in de Rotterdamse politiek. ''Hol geschreeuw, elkaar uitmaken voor rotte vis en elkaar in de haren vliegen gaat de stad niet verder helpen.''

Karremans besloot onlangs de politiek in te gaan. ''Ik ben altijd heel erg maatschappelijk geïnteresseerd geweest. Politiek is dé plek waar je het verschil kunt maken'', zei hij donderdagochtend op Radio Rijnmond. Donderdag werd hij officieel gekozen als lijsttrekker.

Start-up

De 30-jarige Rotterdammer studeerde aan de Erasmus Universiteit en begon een paar jaar geleden met andere studenten de start-up Magnet.me. Dat is een soort LinkedIn voor studenten.

Tienduizenden studenten hebben inmiddels een profiel op de site en onlangs haalde het bedrijf een miljoen euro op om internationaal uit te breiden.

Verouderde begrippen

Hij ziet zichzelf niet in de linker- of rechterhoek van het politieke spectrum. ''Ik vind dat verouderde begrippen.''

Karremans hoopt op meer zetels voor zijn partij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Van de 45 zetels in Rotterdam heeft de VVD er nu 3.

''Uiteindelijk vinden we dat je in Rotterdam veilig moet kunnen wonen, werken en leven, je fijn moet kunnen voelen en goed met iedereen over straat moet kunnen gaan.''

''Het gaat nu goed met Rotterdam. We hebben de wind in de zeilen en moeten ervoor zorgen dat het over vier, vijf jaar nog steeds goed gaat met de stad. Dat het niet een incident is dat we de coolste stad zijn in veel lijstjes.''