Jaarsma: 'Kunnen geen favoriet aanwijzen voor de titel'

De honkballers van Curaçao Neptunus starten donderdagavond de Holland Series, de finale van het seizoen, tegen L&D Amsterdam. Diegomar Markwell is in dat eerste duel de startend pitcher van de regerend landskampioen.

"Ik hoop op een goede pot vanavond met veel publiek," zegt coach Ronald Jaarsma. "Amsterdam en Rotterdam waren voorafgaand aan het seizoen de grote favorieten om de Holland Series te bereiken. Wij hebben die rol ondanks dat wij behoorlijk wat hebben moeten doorstaan, wel waargemaakt."

Jaarsma doelt op de dopinggevallen bij Neptunus dit seizoen, de blessures én het slechte nieuws voor Orlando Yntema in maart van dit jaar. Bij de pitcher werd een tumor op zijn schildklier ontdekt. Inmiddels is hij daar volledig van hersteld. Zaterdag, in de tweede wedstrijd, begint de weer volledige herstelde Yntema op de heuvel.

In de head-to-head staat het dit seizoen 7-5 in het voordeel van Amsterdam, maar Neptunus heeft het thuisvoordeel in de Holland Series. "We kunnen niet echt een favoriet aanwijzen dit jaar voor de titel. Amsterdam heeft aanvallend de betere papieren, wij staan er qua pitching en defense beter voor."

Het is twijfelachtig of Benjamin Dille donderdagavond in actie komt. De Belg kampt al enkele weken met een hamstringblessure.

Rotterdam en Amsterdam staan voor de zesde keer in de historie tegenover elkaar in de Holland Series. De winnaar van deze best-of-seven is landskampioen. De wedstrijd in het Familiestadion begint om 19.30 uur.