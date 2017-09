99ste storing Nieuwe Botlekbrug

Botlekbrug (Foto: Tom van Vark)

De Nieuwe Botlekbrug bij Hoogvliet en Spijkenisse is opnieuw in storing. De storing begon om 13.00 uur. De slagbomen gaan door een probleem met de grendel niet meer omhoog, nadat de brug gesloten was. Het is de 99ste keer dat er problemen zijn met de miljoenen euro's kostende brug.

De Botlekbrug wordt sinds de opening in 2015 geregeld geplaagd door storingen. Vorig jaar was er een mechanisch defect in een van de lagers van de acht omloopwielen van de brug. Sindsdien heeft Rijkswaterstaat al een aantal keren een omloopwiel vervangen. Ook de Nieuwe Leuvenbrug in Rotterdam kampt met een storing. Het wegverkeer kon na een kwartier weer van de brug gebruikmaken, maar de scheepvaart is nog gestremd.