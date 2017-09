Onderzoek naar seksueel geweld in uitgaansleven Rotterdam

De politie is samen met het openbaar ministerie een onderzoek gestart naar de omvang van seksueel geweld in het Rotterdamse uitgaansleven. Dat heeft burgemeester Aboutaleb donderdag bekendgemaakt aan de gemeenteraad.

Leefbaar Rotterdam stelde tijdens de gemeenteraadsvergadering vragen naar aanleiding van de gebeurtenissen in Club Vie. De club werd tijdelijk gesloten nadat een aantal vrouwen aangifte had gedaan van seksueel misbruik door bezoekers van de club.

De rechter bepaalde echter dat er onvoldoende juridische grond was om de club te sluiten. Ook zou het vermeende misbruik niet in de club zelf hebben plaatsgevonden.

Maar volgens Leefbaar Rotterdam is er wel degelijk wat aan de hand. "Er zijn nu een flink aantal gevallen bekend van drogering en daaropvolgend seksueel geweld in het Rotterdamse uitgaansleven en wij denken niet dat dit zich beperkt tot een enkele club", schrijft Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam in een brief aan het college.

Leefbaar vroeg de burgemeester daarom een uitgebreiden inventarisatie te gaan doen, maar dat onderzoek blijkt een aantal weken te lopen, zo meldde Aboutaleb.

"Daar zijn wij blij mee'', zegt Hoogwerf. "Toch zouden er nog meer concrete maatregelen moeten worden genomen, denk bijvoorbeeld aan een laagdrempelig meldpunt."